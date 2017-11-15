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    Ожесточенные столкновения произошли на скандальной застройке в Киеве

    Тема:

    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого (153)

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    Местные жители вышли на акцию протеста, однако не смогли полностью повалить забор, который появился посреди сквера на улице Львовской в Святошинском районе Киева. Попытке снести забор помешали молодые люди, представившиеся охраной.
    Скандальная стройка в Святошинском районе Киева
    ТСН

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Ожесточенные столкновения произошли между местными жителями и охраной строительной площадки, которая возникла накануне утром на улице Львовская в Святошинском районе Киева.

    Митинг против застройки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Барыги! Руки прочь от Киева". Митинг против застройки под Кабмином

    Противник застройки вечером во вторник, 14 ноября, вышли на акцию протеста, однако не смогли полностью повалить забор, который появился посреди сквера, сообщает ТСН

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    "Попытке снести забор помешали молодчики спортивной внешности, которые применили против местных жителей газовые баллончики. Свои действия охранники объяснили тем, что защищают частную собственность. Присутствие этих людей активисты встретили скандированием "Позор!". В результате столкновений один человек госпитализирован", — говорится в сообщении.

    Активисты из числа жителей близлежащих домов рассказали, что застройщик пытался начать работы в сквере еще в августе, но забор установил только сейчас. По их словам, вызванные сотрудники столичного благоустройства зафиксировали факт нарушения протоколом.

    ТСН
    Столкновения из-за застройки в Святошинском районе Киева

    В свою очередь адвокат застройщика утверждает, что все необходимые документы для работ у него есть. Достичь согласия стороны пока не смогли, поэтому участники протестной акции и охранники забора планируют оставаться на месте до утра. Поблизости дежурят полицейские и медики скорой помощи. 

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