Ожесточенные столкновения произошли на скандальной застройке в Киеве

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Ожесточенные столкновения произошли между местными жителями и охраной строительной площадки, которая возникла накануне утром на улице Львовская в Святошинском районе Киева.

Противник застройки вечером во вторник, 14 ноября, вышли на акцию протеста, однако не смогли полностью повалить забор, который появился посреди сквера, сообщает ТСН.

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"Попытке снести забор помешали молодчики спортивной внешности, которые применили против местных жителей газовые баллончики. Свои действия охранники объяснили тем, что защищают частную собственность. Присутствие этих людей активисты встретили скандированием "Позор!". В результате столкновений один человек госпитализирован", — говорится в сообщении.

Активисты из числа жителей близлежащих домов рассказали, что застройщик пытался начать работы в сквере еще в августе, но забор установил только сейчас. По их словам, вызванные сотрудники столичного благоустройства зафиксировали факт нарушения протоколом.

ТСН Столкновения из-за застройки в Святошинском районе Киева

В свою очередь адвокат застройщика утверждает, что все необходимые документы для работ у него есть. Достичь согласия стороны пока не смогли, поэтому участники протестной акции и охранники забора планируют оставаться на месте до утра. Поблизости дежурят полицейские и медики скорой помощи.

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