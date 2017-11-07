Итоги "работы" "шоколадного" грабителя: более 20 банков и ущерб на 2 млн

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего уроженца Ивано-Франковской, который долгое время грабил финансовые учреждения в Киеве и других регионах Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

В июле в Киеве был задержан грабитель банков, оставлявший на месте преступления шоколадки для кассиров, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Грабителя искали на протяжении 1,5 лет, им оказался мужчина 1967 года рождения, который раньше привлекался к криминальной ответственности в начале 80-х. Он работал на нескольких работах, выезжал на заработки за границу, работал в сфере рекламы, но вышел из бизнеса.

"По результатам предварительного расследования доказана причастность мужчины к совершению 24 эпизодов преступлений, начиная с 2008 года, а именно к 22 разбойным нападениям на банковские учреждения с целью завладения денежными средствами и еще к 2 преступлениям, связанным с незаконным обращением с боеприпасами", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составляет более 2 млн грн.

Сейчас обвинительный акт по ч. 3, 4 ст. 187 (разбой, совершенный в крупных и особо крупных размерах, соединенный с проникновением в помещение), ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов) Уголовного кодекса Украины направлен в Голосеевский райсуд Киева для рассмотрения по существу.