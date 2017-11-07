наверх
07.11.201718:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Итоги "работы" "шоколадного" грабителя: более 20 банков и ущерб на 2 млн

    (обновлено: )28510
    Обвинение доказало причастность мужчины к совершению 24 эпизодов преступлений, начиная с 2008 года, а именно к 22 разбойным нападениям на банковские учреждения с целью завладения денежными средствами.
    Задержан грабитель банков, оставлявший шоколадки на месте преступления
    facebook.com/Андрей Крищенко

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего уроженца Ивано-Франковской, который долгое время грабил финансовые учреждения в Киеве и других регионах Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    Нацполиция Украины
    Зверье мое! Новый тренд - ограбления и убийства с особой жестокостью

    В июле в Киеве был задержан грабитель банков, оставлявший на месте преступления шоколадки для кассиров, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Грабителя искали на протяжении 1,5 лет, им оказался мужчина 1967 года рождения, который раньше привлекался к криминальной ответственности в начале 80-х. Он работал на нескольких работах, выезжал на заработки за границу, работал в сфере рекламы, но вышел из бизнеса.

    "По результатам предварительного расследования доказана причастность мужчины к совершению 24 эпизодов преступлений, начиная с 2008 года, а именно к 22 разбойным нападениям на банковские учреждения с целью завладения денежными средствами и еще к 2 преступлениям, связанным с незаконным обращением с боеприпасами", — говорится в сообщении.

    По данным прокуратуры, общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составляет более 2 млн грн.

    Сейчас обвинительный акт по ч. 3, 4 ст. 187 (разбой, совершенный в крупных и особо крупных размерах, соединенный с проникновением в помещение), ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов) Уголовного кодекса Украины направлен в Голосеевский райсуд Киева для рассмотрения по существу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Михаил Саакашвили
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Алексей Баганец
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Суд по делу сына Авакова
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова