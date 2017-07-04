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    Общество

    Задержан грабитель банков, оставлявший шоколадки на месте преступления

    (обновлено: )66
    По данным полиции, грабитель преимущественно выбирал банки без охраны, действовал очень осмотрительно, предварительно проводил разведку, никогда не использовал телефон и закрывал лицо.
    Задержан грабитель банков, оставлявший шоколадки на месте преступления
    facebook.com/Андрей Крищенко

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Киеве был задержан грабитель банков, оставлявший на месте преступления шоколадки для кассиров, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает 112.ua.

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    Как стало известно, грабителя искали на протяжении 1,5 года, им оказался мужчина 1967 года рождения, который раньше привлекался к криминальной ответственности в начале 80-х. Он работал на нескольких работах, выезжал на заработки за границу, работал в сфере рекламы, но вышел из бизнеса. 

    Как заявил Крищенко, мужчина совершил больше 30 преступлений и не только в Киеве.

    "Мы на теперешнее время обоснованно доказываем совершение 14 разбойных нападений на протяжении 10 лет, по которым собраны доказательства и по которым после проведения первоочередных следственных действий преступнику сообщат о подозрении", — отметил он.

    По данным полиции, грабитель преимущественно выбирал банки без охраны, действовал очень осмотрительно, предварительно проводил разведку, никогда не использовал телефон и закрывал лицо.

    facebook.com/Андрей Крищенко
    Задержан грабитель банков, оставлявший шоколадки на месте преступления

    "Это не были маски балаклавы, он использовал шляпы и очки", — сообщил Крищенко.

    facebook.com/Андрей Крищенко
    Задержан грабитель банков, оставлявший шоколадки на месте преступления

    Во время допроса грабитель объяснил, что проводил "экспроприацию и грабил награбленное". Также он заявил, что часть средств он тратил на благотворительность, часть на себя — на приведение в порядок своего дома.

    У грабителя изъяли пистолет, на котором есть признаки переработки.

    Как сообщалось ранее, вооруженное ограбление магазина секонд-хенд произошло в Николаеве.

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