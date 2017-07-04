КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Киеве был задержан грабитель банков, оставлявший на месте преступления шоколадки для кассиров, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает 112.ua.

Как стало известно, грабителя искали на протяжении 1,5 года, им оказался мужчина 1967 года рождения, который раньше привлекался к криминальной ответственности в начале 80-х. Он работал на нескольких работах, выезжал на заработки за границу, работал в сфере рекламы, но вышел из бизнеса.

Как заявил Крищенко, мужчина совершил больше 30 преступлений и не только в Киеве.

"Мы на теперешнее время обоснованно доказываем совершение 14 разбойных нападений на протяжении 10 лет, по которым собраны доказательства и по которым после проведения первоочередных следственных действий преступнику сообщат о подозрении", — отметил он.

По данным полиции, грабитель преимущественно выбирал банки без охраны, действовал очень осмотрительно, предварительно проводил разведку, никогда не использовал телефон и закрывал лицо.

facebook.com/Андрей Крищенко Задержан грабитель банков, оставлявший шоколадки на месте преступления

"Это не были маски балаклавы, он использовал шляпы и очки", — сообщил Крищенко.

facebook.com/Андрей Крищенко Задержан грабитель банков, оставлявший шоколадки на месте преступления

Во время допроса грабитель объяснил, что проводил "экспроприацию и грабил награбленное". Также он заявил, что часть средств он тратил на благотворительность, часть на себя — на приведение в порядок своего дома.

У грабителя изъяли пистолет, на котором есть признаки переработки.

Как сообщалось ранее, вооруженное ограбление магазина секонд-хенд произошло в Николаеве.