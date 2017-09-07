Новая полиция по привычке продолжает грабить граждан - юрист

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

На центральном железнодорожном вокзале в Киеве задержали патрульных полицейских, которые продолжительное время грабили пассажиров. По предварительной информации столичной прокуратуры, работники полиции во время несения службы на территории вокзала под разными предлогами задерживали и доставляли в полицейские помещения граждан.

Часто жертвами становились люди с состоянии алкогольного опьянения. Там задержанных избивали и грабили. Установлена их причастность как минимум к десяти таким случаям. Также следствие выяснило, что кроме грабежа полицейские покрывали воров-карманников.

Задержание полицейских, которые совершали преступления, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.

В самій поліції поліція під контролем?

— Існують відповідні органи, які мають контролювати. А те, що вони інколи погано контролюють, то це проблема.

Як сталося, що вони так довго безкарно діяли?

— Знову ж таки, як завжди, версія — або просто хтось на це закривав очі, або вони діяли так професійно, що ніхто це не міг виявити і помітити. Але друга версія дуже слабка, тому що така практика взагалі ще з часів лінійної міліції є, тобто коли ще окремі підрозділи їздили по вагонам і супроводжували потяги, коли людей просто, які напідпитку, або які в безпорадному стані їх там десь в поліцейські приміщення витягали, а потім грабували. Вона в принципі існує давно. Так само раніше була дуже поширена практика.

Зараз набагато менше серед патрульної поліції, коли на вулиці бачать людину, яка знову ж таки напідпитку лежить на лавці, або десь ще в іншому місці, і зрозуміло, що це не безхатченко і у людини є якісь матеріальні цінності, чи то телефон, чи якісь золоті прикраси, то так, її просто грабують. На жаль, є такі люди, які таким займаються. Конкретно в цій історії з вокзалом, тут по-перше затримання в розумінні фізичному не відбувалося, тобто людей просто запрошували, як це називається, їм пропонували пройти з ними пошвидше до поліцейського відділку, а по факту їх вели не в поліцейський відділок, а в приміщення для відпочинку самих поліцейських на вокзалі. Тобто на вокзалі, в метро, на автостанціях є окремі кімнати, де поліцейські можуть перевдягнутися, поїсти, залишити речі, але в ці приміщення вхід будь-яких сторонніх осіб суворо заборонено, тобто це чисто для внутрішнього користування. Відповідно, коли туди людину доставляють, то всі дії, які з нею відбуваються, вони поза фіксацією.

Якби людину доставляли у відділок поліції, на вході у вестибюлі є відеокамера, там є черговий, який веде журнал і для того, щоб людину безпідставно завести, а потім ще і пограбувати, як мінімум, треба обійти камеру. Якщо це патрульний, йому треба домовитися зі слідчим. А тут схема набагато простіша. Людину просто беруть за руку, відводять в приміщення, яке для службового користування. Тобто там треба перевдягатися і їсти. І без жодної реєстрації, без відеокамер її там просто грабують. Тобто якимось чином зафіксувати цей факт за допомогою тих контролюючих механізмів, які є зараз, тобто ці механізми реєстрації, це, по суті, запобіжники від порушень прав людини, які можуть бути. А вони всі вимикаються в цьому випадку, і такі речі відбуваються, на жаль. Це системна злочинність.

Ви згадували лінійну поліцію. Була переатестація та нові кадри. Виявляється, що старі схеми працюють?

— Так, ще й як працюють. Знову ж таки, це такі схеми, на яких по суті заробляють копійки, тому що ці вилучені гроші, або прикраси, або телефони ще треба десь збути. А збувають, як правило, через третіх осіб, бо поліцейського і так всі знають. Дуже багато мороки з цим, а ризик того, що їх викриють і посадять доволі великий. Тобто для чого люди взагалі йдуть на це — це велике питання. Але, як правило, серед молоді подібна така злочинність, коли люди ризикують всім — своєю роботою, репутацією і так далі, і заради невеликих грошей такі оборудки придумують. Знову ж таки патрульна поліція, вона дуже різна. Тобто там є напрямки роботи, за якими дуже прискіпливо всі дивляться, і які відповідно, там, наприклад, поліція на дорозі, або на вулиці, їх просто там видно і завжди, коли вони щось роблять, є багато свідків. А от вокзали, автостанції, метро, як правило, там велике скупчення людей, всі йдуть по своїм справам і ніхто не звертає уваги, когось кудись тягне, тобто таке відбувається.

Що може загрожувати цим поліцейським?

— Різний термін. До восьми років можна їм інкримінувати. Тобто там є в ККУ окрема відповідальність за перевищення влади, службових повноважень, застосування насильства, та воно поглине менше покарання за пограбування і вийде, що прокурор буде десь в районі шести, максимум восьми років їм просити. Тобто якщо цю справу нормально задокументувати з тими даними, які є у внутрішньої безпеки, і прокурор нормально доведе її до суду, на цьому етапі не зіскочуть, починаючи з експертизи, яка встановить, що вони там були неадекватні, або що їм взагалі треба умовний термін дати, що буває. Знову ж таки, суди наші дуже дивують нас, то ці люди сядуть за таке.

Що порадите, якщо громадянин став жертвою незаконних дій поліції? Куди скаржитися і чи не варто втручатися?

— Можна втручатися та можна поцікавитися, що відбувається, куди людину тягнуть, запитати в цієї людини, що відбувається. Як правило, в таких ситуаціях люди, якщо розуміють, що якісь незаконні дії до них вчиняють, чи вони про це говорять. Як мінімум, привернувши увагу людей, свідків тощо, поліція або відпустить, або почне якось більш законним шляхом з ним працювати. Куди скаржитися? Є прокуратура всім відома, яка розслідує зараз злочини, які вчиняються поліцейськими. Але не завжди, зрозуміло. Чи є злочин, чи немає, наприклад незаконні особисті огляди, такі незрозумілі доставляння, на це можна скаржитися безпосередньо поліцейському керівництву, тобто найближча дільниця, до якої приписаний цей об'єкт, просто пишеться скарга на начальника і так далі.

Але є набагато швидший спосіб: зателефонувати 102 і просто повідомити, що ви бачите, як якісь незаконні дії відбуваються з громадянами і як правило, приїжджає інший екіпаж патрульної поліції і часто він буває набагато адекватніший і врегульовує таку ситуацію. А як не стати жертвою, тут вже питання правової просвіти, освіти, тому що, по суті, всі ті речі, які ми можемо побачити в західних фільмах про право зберігати мовчання, що мають бути певні ордери на арешт тощо, це все працює в нашій державі та трохи по-іншому називається. Але, по суті, коли вам пропонують пройти у відділення поліції, або вас затримують, або будь-що від вас хоче будь-який орган влади, в тому числі поліція, завжди треба вимагати обґрунтувати. На підставі якої норми закону, чи якого документу просто показати, що ви обізнані в своїх правах і знаєте, що вас не можна в будь-яку підсобку, ці приміщення, поміщати, що вас має бути доставлено до нормального відділку поліції.

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