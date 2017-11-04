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    Киев

    Кличко заявил об отсутствии безработицы в Киеве

    (обновлено: )3110
    По словам городского головы, "в Киеве по сравнению с другими регионами положительный прирост населения, самая высокая зарплата и отсутствует безработица".
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В Киев приезжают жители всех областей Украины, потому что здесь самые высокие зарплаты и отсутствует безработица, заявил городской голова Виталий Кличко.

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    "Мы не можем прекратить рост нашего города и не будем забывать, что в Киев едут. Едут потому, что в Киеве по сравнению с другими регионами положительный прирост населения, самая высокая зарплата, средняя – 10 тысяч гривен, здесь отсутствует безработица. У нас на бирже труда стоят 9 тысяч человек, а вакансий – почти 15 тысяч. Каждое утро около полумиллиона человек приезжают в Киев, вечером – уезжают. Почему они приезжают? Работать. В этом году пошло в школы на 20 тысяч школьников больше, чем в прошлом году", – проинформировал Кличко в эфире телеканала "112 Украина".

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    В связи с этим, по мнению мэра, "столица должна развиваться". Кличко также подчеркнул, что киевская власть имеет стратегию развития города и придерживается ее.

    Ранее сообщалось, что Виталий Кличко пообещала "вытеснить" маршрутки из Киева. 

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