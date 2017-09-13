Служба занятости сообщает о невиданном сокращении безработицы

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КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Количество безработных в Украине по состоянию на 1 сентября этого года сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила в среду пресс-служба Государственной службы занятости.

"Благодаря повышению результативности работы государственной службы занятости по направлению оперативного трудоустройства граждан, количество безработных по состоянию на 1 сентября 2017 года, по сравнению с соответствующей датой 2016 года, сократилась на 12% (на 44 тысяч) и составило 312 тысяч. По состоянию на 1 сентября 2017 года на одно свободное рабочее место претендовало четверо безработных (по состоянию на соответствующую дату 2016 года — семь человек)", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 1 сентября 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в государственную службу занятости, по сравнению с соответствующей датой прошлого года выросла на 43% и составило 77 тысяч. Кроме того, в базе данных службы занятости содержалась информация о 45,5 тысячи предложений работы, полученных из других источников.

"Среди безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости по состоянию на 1 сентября 2017 года, 21% ранее были заняты в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании; 17% — в торговле и ремонте; по 13% работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве или в перерабатывающей промышленности. Значительная часть лиц, обращающихся за поиском работы в государственную службу занятости — это граждане с высшим образованием", — сообщили в госслужбе.

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что в мае 2017 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта до 1,3%. По данным Госстата, по состоянию на 1 июня 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 352,6 тыс. безработных. На 1 мая 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 374,2 тыс. безработных.