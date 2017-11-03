Кличко обещает вытеснить маршрутки из Киева

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть пытается сделать общественный транспорт таким, который сможет экономически вытеснить маршрутки, передает телеканал "112 Украина".

"Запрещать маршрутки мы не можем, потому что это рынок, но наша задача – сделать общественный транспорт доступным, чтобы он имел гораздо больше возможностей, был намного дешевле, чем маршрутки, мог финансово вытеснять с рынка, из Киева, из киевских улиц, маршрутки", – сообщил мэр.

По его словам, маршрутки на самом деле только нагружают улицы и экологически не соответствуют никаким нормам. Поэтому, по его мнению, от киевлян поступает много жалоб касательно безопасности и сервиса, который предоставляет этот транспорт.

"Наша задача – сделать общественный транспорт, который сможет экономически вытеснить маршрутки, на которые жалуются киевляне", – сказал он.

По словам Кличко, столичная власть разрабатывает со Всемирным банком схему передвижений, чтобы маршруты общественного транспорта были намного более эффективными.

Как сообщалось ранее, по мнению Виталия Кличко, власти необходимо навести порядок с парковкой, построить перехватывающие паркинги на въездах в столицу, а также уменьшить число транзитного транспорта.