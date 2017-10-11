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    Новый Трудовой кодекс. Безработных станет больше - аналитик

    (обновлено: )17031
    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что "практически ничего в Трудовом кодексе не поменяли с точки зрения защиты труда". По его мнению, это "в общем-то правильно".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "У нас вроде защита условий труда существует, но на практике она не всегда срабатывает. (…) Может получиться такая ситуация: после принятия Трудового кодекса у нас реально увеличится количество безработных", — заявил Александр Охрименко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Этой осенью депутаты Верховной Рады собираются принять новый Трудовой кодекс. Уже сейчас в него внесены полторы тысячи поправок. В частности, из главного закона о труде исчез выходной 2 мая, внесена сиеста — отдых в середине дня. Появились льготы для военных и переселенцев, а также для молодых отцов. В принципе без изменений ко второму чтению остались и поводы для увольнения: не только за пьянку, прогулы, но и за разглашение служебной тайны, нарушение техники безопасности и уклонение от медосмотра.

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