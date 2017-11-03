Город на троих: как друзья Кличко застраивают Киев

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Мэр Киева Виталий Кличко стал фигурантом коррупционного скандала. Национальное агентство предотвращения коррупции начало сбор данных относительно возможной коррупции в действиях мэра. В частности в НАПК решили проверить перелет Кличко из Неаполя в столице на частном самолете с киевскими застройщиками.

Как выяснилось, Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками — внефракционным народным депутатом Максимом Микитасем и Вадимом Столаром (экс-депутат Верховной Рады от "Партии регионов"). Кличко сообщил, что за аренду чартера платил Микитась, которого он случайно встретил на улице в Неаполе, и согласился приобрести билет на чартер Cessna Citation XLS, потому что имел перелет из "стыковкой", а Микитась летел прямым рейсом. На борту самолета была также и Мария Казанцева, которая фигурирует в СМИ как член наблюдательного совета строительной компании City Capital Group.

О дружбе Клико с известными застройщиками известно давно. Например, Игорь Никонов, который занимает должность советника мэра, основал одну из крупнейших столичных строительных компаний "К.А.Н. Девелопмент", которая известна по "Арену Сити", "Комфорт Таун", IQ Business Center, Ocean Plaza и другие узнаваемые, а временами и скандальные объекты Киева.

a-office.com.ua IQ Business Center на Печерске

Что строили и где "засветились" Микитась и Столар — в обзоре РИА Новости Украина.

Скандальный "Укрбуд"

Микитась с июня 2010 по август 2016 года был президентом Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд" и оставил должность ради депутсткого мандата, был также депутатом Киевсовета VII созыва от фракции "УДАР-Солидарность".

Под руководством Микитася корпорация построила 45 домов в 15 киевских комплексах суммарной площадью 694 650 кв. м и не раз оказывалась в эпицентре скандалов. Один из самых известных, пожалуй, вокруг строительства ЖК "Солнечная Ривьера" на Никольской Слободке, где время от времени активизируется противостояние между активистами и застройщиком, дело доходило даже до стрельбы.

sunrivera.com.ua Солнечная Ривьера

Рядом со стройкой также расположен Патриарший собор Воскресения Христова.

Скандалы также постигли ЖК Pechersk Hall, ЖК "Переможець", ЖК "Святоград", ЖК "Мечта" ("Укрбуд" вышел из последних двух проектов). Так, строительство Pechersk Hall" угрожало оползнями расположенным рядом многоэтажкам, ЖК "Мечта" грозила выселением жителям близлежащего дома, который будут сносить, чтобы расчистить место новострою, стройка ЖК "Святоград" вообще базируется на решении суда Севастополя, вынесенных после того, как Крым присоединился к РФ.

Фото из открытых источников Pechersk Hall

По данным СМИ, Микитасю активно помогает Игорь Кононенко, давний бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко.

"Серый кардинал"

Столара СМИ прозвали "серым кардиналом" команды Кличко. Появился на политической арене в 24-летнем возрасте, когда стал депутатом Киевского облсовета от партии Виктора Ющенко "Наша Украина". С приходом ко власти в 2010 году Виктора Януковича, Столар стал нардепом от Партии регионов.

СМИ связывали Столара со скандальной группой компаний "Элита-Центр". Более того, через его фирмы Торговый дом "Возрождение" и "Элит-Боксинг" деньги инвесторов строительства выводились и обналичивались. В результате этой аферы пострадало более полутора тысяч человек, некоторых вкладчиков эта махинация лишила последних сбережений. Имя Вадима Столара фигурировало в уголовном деле, но он свою причастность к нему отрицал.

Также, согласно информации журналистов, Столар фигурировал все в той же скандальной "Солнечной Ривьере" Микитася. Также Столара связывают со скандальным строительством торгового центра над станцией метро "Героев Днепра", где протесты местных жителей против застройки так и не увенчались успехом.

По материалам открытых источников интернет