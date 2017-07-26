Более половины граждан Грузии являются безработными

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Более 60% граждан Грузии являются безработными, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Американским национальным демократическим институтом (NDI).

Так, в списке главных национальных проблем в Грузии первые строчки занимают безработица, нищета и территориальная целостность.

Согласно обнародованным в среду результатам исследования, "62% опрошенных граждан считают себя нетрудоустроенными, всего у 38% есть работа".

На вопрос "Какие национальные вопросы представляют наибольшую важность для вас и вашей семьи" граждане Грузии ответили следующим образом: 52% назвали безработицу, 31% — нищету и 30% — вопросы территориальной целостности. NDI отмечает, что процентные показатели ответов на данный вопрос не менялись с 2009 года.

NDI опубликовал лишь часть результатов проведенного соцопроса. Социологическое исследование проводилось с 18 июня по 9 июля 2017 года. Были опрошены около 2,2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Украине число официально зарегистрированных безработных украинцев уменьшилось до 330 тысяч человек.