"Не превращайте Черкассы в город безработных". Под ОГА собрался митинг

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Десятки работников "Азота" в понедельник пришли под стены Черкасской облгосадминистрации, протестуя против закрытия предприятия, сообщает местное издание "Про все".

В руках они держат плакаты с надписями "Не лишайте нас работы", "Азот без газа — страна без хлеба", "Отдайте газ — мы за него заплатили", "Азот — это благосостояние Черкащины", "Не превращайте Черкассы в город безработных".

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Количество митингующих увеличивается.

provce.ck.ua Митинг работников "Азота" в Черкассах 3 апреля

В то же время городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко поехал в Киев, где попытается встретиться с руководством страны с целью обсудить ситуацию вокруг "Азота".

"Руководство города обеспокоено ситуацией. Городская власть солидарна с вашими требованиями. Мы за то, чтобы предприятие работало", — заявил заместитель мэра Станислав Овчаренко.

В конце марта в релизе "Украинской аграрной конфедерации" сообщалось, что химические предприятия "Азот" (Черкассы) и "Ровноазот" из группы Ostchem, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу, возобновят производство удобрений.

Ostchem объединяет четыре производителя азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ПАО "Концерн Стирол" (Горловка), ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Северодонецк), ПАО "Ровноазот" (Ровно), сеть складов "УкрАгро НПК" и морской специализированный порт "Ника-Тера".

Напомним, Земельный суд Вены отказал городской прокуратуре в ходатайстве об оставлении под стражей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого ранее было принято решение об экстрадиции в США.

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Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.