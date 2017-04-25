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    Общество

    Розенко: число безработных в Украине достигло 1,9 млн человек

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    Как отмечается, в Украине около 18 млн реально трудоспособных граждан, из которых страховые взносы в Пенсионный фонд платят около 11 млн человек.
    Павел Розенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Украине реальное количество безработных составляет около 1,9 млн человек, в то время как в службах занятости официально зарегистрировано около 400 тыс. нетрудоустроенных граждан.

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    "На сегодняшний день уровень безработицы, … количество безработных колеблется на уровне 1,9 млн украинцев", — сообщил вице-премьер Павел Розенко.

    По его словам, в Украине около 18 млн реально трудоспособных граждан, из которых страховые взносы в Пенсионный фонд платят около 11 млн человек. Что касается официально зарегистрированных безработных, это те люди, которые имеют право на помощь по безработице и до потери работы были официально трудоустроены.

    Напомним, в Украине с 1 апреля вырос минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц.

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