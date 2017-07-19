В Украине уменьшилось число безработных

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КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Число официально зарегистрированных безработных украинцев уменьшилось до 330 тысяч человек, информирует Государственная служба статистики.

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В прошлом году на одно свободное рабочее место в Украине претендовали шесть официально зарегистрированных безработных.

Сообщается, что каждый четвертый, кто стал на учет в центр занятости, работал в сельском хозяйстве, каждый пятый – бывший госслужащий, и каждый седьмой безработный работал в торговле или на стройке.

Как сообщалось ранее, в мае 2017 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта до 1,3%.