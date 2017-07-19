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    Экономика

    В Украине уменьшилось число безработных

    (обновлено: )6
    Каждый четвертый, кто стал на учет в центр занятости, работал в сельском хозяйстве, каждый пятый – бывший госслужащий, и каждый седьмой безработный работал в торговле или на стройке.
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    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Число официально зарегистрированных безработных украинцев уменьшилось до 330 тысяч человек, информирует Государственная служба статистики.

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    В прошлом году на одно свободное рабочее место в Украине претендовали шесть официально зарегистрированных безработных.

    Сообщается, что каждый четвертый, кто стал на учет в центр занятости, работал в сельском хозяйстве, каждый пятый – бывший госслужащий, и каждый седьмой безработный работал в торговле или на стройке. 

    Как сообщалось ранее, в мае 2017 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта до 1,3%.

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