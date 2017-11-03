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    Киев

    Сеть взорвал "царь-балкон" в Киеве

    (обновлено: )90210
    На странную пристройку обратила внимание пользователь Nadya Chabanny. Она задалась вопросом, закончится ли когда-нибудь "этот позор или броня настолько непробиваемая?"
    Царь-балкон в Киеве
    facebook.com/nadya.chabanny

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Жители Киева обратили внимание на балкон на Кудрявском спуске в Шевченковском районе, который выстроен по периметру всего этажа.

    Собака, ехавшая на заднем колесе велосипеда, взорвала сеть. Видео
    facebook.com/Hanoidoglovers
    Собака, ехавшая на заднем колесе велосипеда, взорвала сеть

    Снимок пристройки разместила на своей странице в Facebook пользователь Nadya Chabanny.

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    "Стройка 2017 года по-украински. Кудрявский спуск, встречай новый царь-балкон! Нормально вписался, кстати, почти незаметно. У нас когда-нибудь закончится этот позор или броня настолько непробиваемая?" — написала она.

    Огромный балкон "впечатлил" и других интернет-пользователей.

    Lena Otta пишет: "Это административное здание? У нас к жилью пристраивают:) к квартирным домам, прям в Москве".

    "Мне кажется у нас даже к МАФам пристраивают", — ответила ей Nadya Chabanny.

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    "Царь-балконы, киоски-балконы, кондиционеры, это так красиво!" — отметил Александр Цыганок.

    А Vasiliy Grublyak так прокомментировал реакцию других: "Мы шутим, а дядька срубит бабла и поедет сушить свои трусишки где-то но берегу Средиземного моря".

    facebook.com/nadya.chabanny
    "Царь-балкон" в Киеве

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