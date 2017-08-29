Демонтаж МАФов у метро в Киеве: владельцы не дают убрать остатки

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Возле метро "Политехнический институт" в Киеве после недавнего демонтажа МАФов все еще остались металлические конструкции, информирует "112 Украина".

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По данным канала, владельцы не дают коммунальщикам убрать остатки сооружений.

"Прошла неделя, а остатки демонтажа МАФов до сих пор не убрали. Здесь до сих пор находятся остатки металлических конструкций, деревянных полов и личные вещи продавцов МАФов. По словам очевидцев, последний раз коммунальщики приезжали вчера, пытались убрать, но на пути им стали владельцы МАФов. Также очевидцы говорят, что ночью здесь происходит мародерство, ведь никто за этим не следит. Всего с начала года коммунальщики демонтировали более 700 временных сооружений", — отметил корреспондент канала.

Ранее, 22 августа, сообщалось, что при сносе МАФов у метро предпринимателей, которые хотели забрать личные вещи, не пропускали правоохранители.