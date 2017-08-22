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    Столичные МАФы узаконены через Донецкие суды - депутат Киевсовета

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    Депутат Киевсовета, заместитель председателя комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Сергей Башлаков заявил, что владельцам киевских МАФов право собственности выдается через суды, до которых сейчас невозможно добраться.
    В Киеве возле станции метро Петровка демонтируют МАФы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. На прошлой неделе в Киеве горел офис коммунального предприятия "Киевблагоустройство". Неизвестные бросили в окно бутылку с зажигательной смесью. В КП заявили, что это могла быть месть за снесенные МАФов.

    Борис Филатов. Архивное фото
    Борис Филатов/Facebook
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    О сносе МАФов в Киеве в эфире радиостанции Голос Столицы высказался депутат Киевсовета, заместитель председателя комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Сергей Башлаков.

    "В Киеве сносят только незаконные МАФы. Но где-то половина из всех МАФов узаконены, половина — не совсем. Существует ряд объектов, которые вроде МАФы, а вроде и нет. По документам многие успели получить права собственности. Как правило, это все делается через решения судов. И к примеру "Киевблагоустройство" не воспринимает их как объекты недвижимости, ссылаясь на то, что у них нет почтового адреса. После их снова владельцы обращаются в суд, так как по закону, если на объект есть право собственности, оно неприкосновенно. (…) Повторюсь, что право собственности выдается через решение судов, часто последнее время это какой-нибудь иди Донецкий, или Луганский суд, до которого добраться невозможно в данный момент", — отметил депутат.

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