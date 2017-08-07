Владельцам МАФов перед сносом предлагают аренду помещений - депутат Киевсовета

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В столице планируют снести еще 1200 МАФов. Киевская администрация хочет сделать это уже до конца года. Об этом сообщил Виталий Кличко. По его словам, столичная власть не давит на малый бизнес, а наоборот "всячески поддерживает предпринимателей".

Снос МАФов в Киеве прокомментировал депутат Киевсовета, член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Олег Петровец в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Власть, убирая МАФы, не борется непосредственно с рабочими местами. Например, у меня в округе есть помещение коммунальной собственности — это подвалы, первые этажи домов, которые в коммунальной собственности пустуют. Вместо этого мафовики в местах скопления людей ставят киоски и торгуют. И когда мы предупреждаем владельца, что будем демонтировать незаконный МАФ, мы предлагаем заключать официальный договор аренды на коммунальное помещение и работать дальше", — заявил депутат Киевсовета.

Ранее советник мэра Дмитрий Белоцерковец сообщил, что Киевская городская государственная администрация демонтирует все МАФы на Контрактовой площади.