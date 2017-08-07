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    Киев

    Владельцам МАФов перед сносом предлагают аренду помещений - депутат Киевсовета

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    В эфире радиостанции Голос Столицы член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Олег Петровец заявил, что убирая МАФы киевская власть не борется с рабочими местами, а предлагает альтернативу.
    В Киеве снесли рынок возле станции метро Лесная
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В столице планируют снести еще 1200 МАФов. Киевская администрация хочет сделать это уже до конца года. Об этом сообщил Виталий Кличко. По его словам, столичная власть не давит на малый бизнес, а наоборот "всячески поддерживает предпринимателей". 

    Демонтаж МАФов на Контрактовой площади
    УНИАН
    На Контрактовой площади демонтируют все МАФы

    Снос МАФов в Киеве прокомментировал депутат Киевсовета, член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Олег Петровец в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Власть, убирая МАФы, не борется непосредственно с рабочими местами. Например, у меня в округе есть помещение коммунальной собственности — это подвалы, первые этажи домов, которые в коммунальной собственности пустуют. Вместо этого мафовики в местах скопления людей ставят киоски и торгуют. И когда мы предупреждаем владельца, что будем демонтировать незаконный МАФ, мы предлагаем заключать официальный договор аренды на коммунальное помещение и работать дальше", — заявил депутат Киевсовета.

    Ранее советник мэра Дмитрий Белоцерковец сообщил, что Киевская городская государственная администрация демонтирует все МАФы на Контрактовой площади.

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