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    Киев

    Снос МАФов в Киеве: владелец киоска пытался на авто прорвать кордон полиции

    (обновлено: )21420
    Сообщается, что демонтаж киосков у станции метро "Политехнический институт" начался в ночь на вторник. Владельцы многих киосков не успели забрать личное имущество.
    Демонтаж МАФов на станции метро Политехнический институт
    informator.news

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В ночь на вторник у станции метро "Политехнический институт" в столице продолжился демонтаж МАФов, сообщают СМИ.

    "Владельцы большинства киосков еще не вывезли личное имущество", — пишет "Информатор".

    informator.news
    Демонтаж МАФов на станции метро "Политехнический институт"

    Сообщается, что предпринимателей, которые хотели забрать личные вещи, не пропускали правоохранители.

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    Один из владельцев киосков пытался прорваться к своему МАФу через кордон полиции на автомобиле. Мужчину задержали и отвезли в райотдел.

    informator.news
    Демонтаж МАФов на станции метро "Политехнический институт"

    Отметим, в конце минувшего года в ходе сноса киосков на Политехе произошли массовые столкновения.

    Напомним, в столице до конца года планируют снести более тысячи МАФов.

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