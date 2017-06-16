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    После сноса киосков на Контрактовой площади будет "Киевская гостиная"

    128
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади
    Реконструкция Контрактовой площади
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Реконструкция Контрактовой площади
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Реконструкция Контрактовой площади
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Реконструкция Контрактовой площади
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Реконструкция Контрактовой площади
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Реконструкция Контрактовой площади
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Реконструкция Контрактовой площади
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Реконструкция Контрактовой площади
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Реконструкция Контрактовой площади
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Реконструкция Контрактовой площади
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Реконструкция Контрактовой площади
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Реконструкция Контрактовой площади
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Реконструкция Контрактовой площади
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    После демонтажа киосков в сквере на Контрактовой площади начнется реконструкция. Проект разработала Студия ландшафтной архитектуры Максима Коцюбы.

    "Учитывая то, что вскоре состоится реконструкция Контрактовой площади по проекту "Киевская гостиная", на данном этапе важно не вмешиваться в исторически заложенную структуру сквера, а достаточно восстановить утраченное пространство", — рассказал Коцюба.

    Условно новый сквер можно будет разделить на две части — транзитную аллею и место для отдыха. Путь от выходов из станции метро "Контрактовая площадь" в направлении памятника Сковороде и Гостиного двора сделают аллеей. Широкая транзитная зона позволит комфортно передвигаться даже в час пик, несмотря на плотный пешеходный поток.

    Смотрите также: На Контрактовой площади демонтируют все МАФы

    Все входы в сквер защитят от автомобилей столбиками-болардами. Некоторые из них будут иметь LED-подсветку, чтобы их было видно ночью.

    Согласно проекту, плитка в этой зоне будет крупноформатной, со стороной прямоугольника 22-45 см, и сделана из бетона.

    По обе стороны прохода в специальные секции будут высажены ясени. На деревьях в зоне отдыха дополнительно развесят светильники. Также на территории сквера раскатают более 2000 квадратных метров рулонного газона.

    "Для того, чтобы вылечить травмированное пространство и предоставить пользователям его переосмыслить, будут установлены мобильные уличные стулья, которые каждый сможет поставить по собственному желанию, ведь гостиная — это пространство киевлян, в котором они являются хозяевами", — отметил Коцюба.

    Согласно проекту, здесь будет 180 стульев и 35 столиков. Однако предлагается закупить сразу больше мебели, на случай краж или поломок.

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