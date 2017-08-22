"Кличко, не предавай народ!". Разгромные последствия сноса МАФов в Киеве

В ночь на вторник у станции метро "Политехнический институт" в столице продолжился демонтаж МАФов, сообщают СМИ.

"Владельцы большинства киосков еще не вывезли личное имущество", — пишет "Информатор".

Сообщается, что предпринимателей, которые хотели забрать личные вещи, не пропускали правоохранители.

Смотрите также: После сноса киосков на Контрактовой площади будет "Киевская гостиная"

Один из владельцев киосков пытался прорваться к своему МАФу через кордон полиции на автомобиле. Мужчину задержали и отвезли в райотдел.

Отметим, в конце минувшего года в ходе сноса киосков на Политехе произошли массовые столкновения.

Напомним, в столице до конца года планируют снести более тысячи МАФов.