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    Фотоленты

    "Кличко, не предавай народ!". Разгромные последствия сноса МАФов в Киеве

    (обновлено: )9510
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Украинское фото
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Украинское фото
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Украинское фото
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Украинское фото
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Украинское фото
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Украинское фото
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Украинское фото
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Украинское фото
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Украинское фото
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Украинское фото
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Украинское фото
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Украинское фото
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Украинское фото

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    В ночь на вторник у станции метро "Политехнический институт" в столице продолжился демонтаж МАФов, сообщают СМИ.

    В Киеве возле станции метро Петровка демонтируют МАФы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Столичные МАФы узаконены через Донецкие суды - депутат Киевсовета

    "Владельцы большинства киосков еще не вывезли личное имущество", — пишет "Информатор".

    Сообщается, что предпринимателей, которые хотели забрать личные вещи, не пропускали правоохранители.

    Смотрите также: После сноса киосков на Контрактовой площади будет "Киевская гостиная"

    Один из владельцев киосков пытался прорваться к своему МАФу через кордон полиции на автомобиле. Мужчину задержали и отвезли в райотдел.

    Отметим, в конце минувшего года в ходе сноса киосков на Политехе произошли массовые столкновения.

    Напомним, в столице до конца года планируют снести более тысячи МАФов.

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