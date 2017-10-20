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    Киев

    Финальное решение. Вступил в силу запрет на продажу алкоголя в МАФах Киева

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    С четверга вступило в действие "финальное решение" Киевского городского совета, которое окончательно и бесповоротно ограничивает продажу алкоголя в МАФах столицы, сообщает Дмитрий Белоцерковец.
    Бутылки пива. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Окончательное решение Киевсовета об ограничении продажи алкоголя в МАФах столицы начало действовать с четверга, сообщает утром в пятницу депутат Верховной Рады, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

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    "Со вчерашнего дня вступило в действие финальное решение Киевсовета, которое окончательно и бесповоротно ограничивает продажу алкоголя в МАФах столицы. Ограничивается за счет отсутствия назначения "продажа алкоголя" в перечне разрешенных функционалов. Теперь можно снова начинать "охоту" на алкоголь в МАФах, давайте "добьем" наливайки столицы", — написал он на своей странице в Facebook.

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    При этом он добавил, что единственное, где не урегулирован вопрос продажи алкоголя в МАФах, — там, где есть аренда земли, "а это рынки и старая аренда под МАФы, которая еще не закончилась и не продлевается Киевсоветом, в процентном соотношении таких случаев в общей массе около 10%".

    Дмитрий Белоцерковец/Facebook, 20 октября 2017

    Ранее Киевский городской совет разработал дополнительный проект решения о запрете продажи алкоголя в МАФах.

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