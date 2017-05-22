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    Фотоленты

    Житель Ужгорода превратил подъезд в иллюстрированную Библию

    (обновлено: )4910
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    facebook.com/olexa.mann
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    facebook.com/olexa.mann
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    facebook.com/olexa.mann
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    facebook.com/olexa.mann
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    facebook.com/olexa.mann
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    facebook.com/olexa.mann
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    facebook.com/olexa.mann
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    facebook.com/olexa.mann
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    facebook.com/olexa.mann
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    facebook.com/olexa.mann
    Житель Ужгорода разрисовал подъезд многоэтажки картинами на религиозную тематику
    facebook.com/olexa.mann

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    В обычной ужгородской многоэтажке — необычный подъезд. Его стены разрисованы и оформлены фресками в стиле "наив" на религиозную тематику. Имя художника неизвестно. Но жильцы дома утверждают, что "озарение" и художественный талан проснулись в мужчине после его обращения к религии.

    Ранее сообщалось, что киевский пенсионер Владимир Чайка расписал подъезд в стиле барокко. Результат 15-летних трудов мужчины можно увидеть на улице Радужной, 11-а. Пенсионер украсил стены вдоль лестницы лепниной с "позолотой", а также портретами женщин из средневековья.

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