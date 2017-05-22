Житель Ужгорода превратил подъезд в иллюстрированную Библию

В обычной ужгородской многоэтажке — необычный подъезд. Его стены разрисованы и оформлены фресками в стиле "наив" на религиозную тематику. Имя художника неизвестно. Но жильцы дома утверждают, что "озарение" и художественный талан проснулись в мужчине после его обращения к религии.

Ранее сообщалось, что киевский пенсионер Владимир Чайка расписал подъезд в стиле барокко. Результат 15-летних трудов мужчины можно увидеть на улице Радужной, 11-а. Пенсионер украсил стены вдоль лестницы лепниной с "позолотой", а также портретами женщин из средневековья.

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