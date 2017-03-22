Украденные 14 лет назад картины Ван Гога вернули в музей в Амстердаме

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Две картины известного нидерландского художника Винсента Ван Гога, украденные в 2002 году, возвращены в музей Ван Гога в Амстердаме, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Речь идет о картинах "Вид на море у Схевенингена" (1882) и "Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене" (1884/85). Ранее сообщалось, что подлинность картин подтвердил назначенный итальянской прокуратурой эксперт. Картины были вынуты из своих рам и имеют некоторые признаки повреждений, так как их, очевидно, долгое время хранили в неподходящих условиях. В целом, несмотря на опасения работников музея, состояние картин оценивается как довольно хорошее.

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Директор амстердамского музея Алекс Рюгер заявил, что возвращение картин является "самым значимым" событием в истории музея.

Отмечается, что картины станут доступны для посетителей после того, как пройдут процедуру реставрации.

Ранее сообщалось, что музей Ван Гога отказался от дебатов по поводу "новых" рисунков художника.