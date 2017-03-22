наверх
22.03.201705:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.09
  • USD26.85- 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Украденные 14 лет назад картины Ван Гога вернули в музей в Амстердаме

    (обновлено: )11
    Речь идет о картинах "Вид на море у Схевенингена" (1882) и "Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене" (1884/85). Подлинность картин подтвердил назначенный итальянской прокуратурой эксперт.
    Винсент Ван Гог
    Van Gogh Gallery

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Две картины известного нидерландского художника Винсента Ван Гога, украденные в 2002 году, возвращены в музей Ван Гога в Амстердаме, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Юлия Самойлова
    vk.com/jusam
    Споет или не споет. Соцсети о Самойловой

    Речь идет о картинах "Вид на море у Схевенингена" (1882) и "Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене" (1884/85). Ранее сообщалось, что подлинность картин подтвердил назначенный итальянской прокуратурой эксперт. Картины были вынуты из своих рам и имеют некоторые признаки повреждений, так как их, очевидно, долгое время хранили в неподходящих условиях. В целом, несмотря на опасения работников музея, состояние картин оценивается как довольно хорошее.

    Читайте также: Украина — Италия. Возврат картин: шантаж или выкуп?

    Директор амстердамского музея Алекс Рюгер заявил, что возвращение картин является "самым значимым" событием в истории музея.

    Отмечается, что картины станут доступны для посетителей после того, как пройдут процедуру реставрации.

    Ранее сообщалось, что музей Ван Гога отказался от дебатов по поводу "новых" рисунков художника. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Журналист Роман Цымбалюк
    Задержание украинских журналистов в РФ
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников