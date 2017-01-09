У нас особенная гордость: 10 мировых шедевров музеев Украины

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Новогодние праздники — время семейного отдыха, поездок и походов. Кому не по душе активные забавы и не по карману зарубежные поездки, самое время вспомнить, что и в Украине найдется немало шедевров мирового искусства. Отечественные картинные галереи способны удивить многих своих посетителей.

Диего Веласкес: "Портрет инфанты Маргариты".

Хранится в киевском Музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Искусствоведы утверждают, что именно картина Веласкеса — одно из самых значимых произведений в Украине. Будучи придворным живописцем, Веласкес не раз рисовал юную инфанту — будущую императрицу Священной Римской империи. По мнению искусствоведов, полотно хранящееся в Киеве — этюд, набросок, с которого потом рисовалась большая помпезная картина.

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Питер Пауль Рубенс: "Бог реки Шельды, Кибела и богиня Антверпена".

Небольшой эскиз голландского художника с мировым именем Питера Пауля Рубенса хранится в киевском Музее искусств имени Богдана и Веры Ханенко.

Небольшой эскиз сохранил замысел неосуществленной картины великого фламандца – аллегорию надежды, что богиня земли Кибела благодаря реке Шельде принесет плоды городу Антверпену (Северные Нидерланды блокировали устье Шельды и парализовали торговлю и экономику Антверпена). К слову, "Бог реки…" — единственная картина Рубенса на территории Украины.

Из открытых источников Питер Пауль Рубенс "Бог реки Шельды, Кибела и богиня Антверпена"

Жорж де Латур: "Платеж".

Знаменитое полотно "Платеж" — предмет гордости Львовской галереи искусств, так как имеет авторскую подпись, в то время как из 40-50 атрибутированных работ художника в музеях мира подписаны не более десяти.

Картина Жоржа де Латура "Платеж" известная миру и под другими названиями: "Расчет" или "У ростовщика". Это единственное полотно знаменитого лотарингского мастера на территории бывшего Советского Союза. Два века этот холст приписывали кисти голландца ван Хонтхорста. Картина кочевала по галереям, пока в середине прошлого века специалисты не усомнились в авторстве. Полотно тщательно исследовали, и в инфракрасных лучах проявилась подпись настоящего автора Латура. Сейчас известно не более полусотни его работ (большая часть наследия Латура погибла в огне пожара еще при его жизни), и лишь на девяти стоит росчерк живописца.

Из открытых источников Жорж де Латур "Платеж"

Тициан Вечеллио: "Мужской портрет".

Единственное хранящееся в Украине полотно Тициана "Мужской портрет" можно увидеть во Львовской галерее искусств.

Тициан Вечеллио да Кадоре — великий живописец эпохи Возрождения. Тициана ставят наряду с такими живописцами, как Микеланджело и Леонардо да Винчи. Биография этого художника была очень богатой — ещё при своей жизни он удостоился звания Короля живописцев и живописца королей.

Жак-Луи Давид: "Портрет Лазаря Гоша".

"Портрет Лазаря Гоша" хранится в экспозиции Музея искусств имени Богдана и Веры Ханенко.

Жак Луи Давид стал основоположником и признанным лидером так называемого революционного классицизма – направления во французском искусстве конца XVIII века, воспринявшего у рационалистической просветительской философии XVIII столетия культ разума и естественного чувства, выдвинувшего новый тип художника-борца, призванного воспитывать у зрителя высокие моральные качества и гражданские добродетели.

Михаил Врубель: "Девочка на фоне персидского ковра".

Посмотреть на "Девочку" можно в киевском Музее русского искусства, в экспозиции которого есть и другие работы Врубеля.

С 1884 года Врубель участвовал в реставрации росписей и фресок Кирилловской церкви в Киеве. В это же время художник создал большое полотно маслом "Девочка на фоне персидского ковра" — портрет дочери владельца ссудной кассы.

Из открытых источников Михаил Врубель "Девочка на фоне персидского ковра"

Джованни Беллини: "Мадoнна с младенцем".

"Мадонна с младенцем" по праву считается одним из самых драгоценных экспонатов столичного Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко. Здесь же расположено еще одно полотно с аналогичным названием "Мадонна с младенцем" кисти Пьетро Перуджино. Эту картину относят к первому флорентийскому периоду художника. Один из залов Музея искусств имени Богдана и Веры Ханенко в Киеве украшает еще одна жемчужины мирового искусства — картина "Натюрморт с мельницей для шоколада" кисти Хуана де Сурбарана.

Из открытых источников Джованни Беллини "Мадoнна с младенцем"

Франц Гальс: "Лука" и "Матфей".

Эти две картины в экспозиции одесского музея — из серии Евангелисты, в которую входили четыре произведения.

Кстати, "Луку" чуть не постигла печальная участь — в 1960-е годы ему "приделали ноги" во время выездной выставки картины в Москву. К счастью, полотно удалось вернуть. Тогда оно довольно сильно пострадало — похитители хранили его в неподходящих условиях, однако картину отреставрировали и водворили на законное место.