Погром в Киеве: разборки владельцев МАФов на Певческом поле

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В прошедшие выходные на территории Певческого поля произошел погром, сообщает "Вечерний Киев".

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Очевидцы сообщили, что наткнулись на разломанные на дощечки МАФы на Певческом поле.

nashkiev.ua На территории Певческого поля произошел погром

По словам читателей "Вечернего Киева", на вопрос, что же произошло на Певческом поле, охранник ответил: "Здесь было АТО между прошлыми и нынешними хозяевами".

Ранее сообщалось, что в Киеве продолжают массово избавляться от ларьков. Киевляне заметили, что возле метро "Лесная" "исчезло" несколько десятков МАФов, более того — начали разбирать торговые ряды на рынке по соседству, на улице Киото.