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    Киев

    В Киеве ВАЗ протаранил BMW с туристами из Азербайджана

    (обновлено: )7710
    По данным соцсетей, водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW и протаранил водительскую сторону. В сообщении говорится, что все туристы были пьяны.
    ДТП в Киеве, утро 3 ноября
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. ДТП произошло рано утром в пятницу на перекрестке улиц Лобановского и Головка в Киеве, пострадали оба водители.

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    Канал Новости Харькова на youtube
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    "Водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW и протаранил водительскую сторону. На момент аварии в автомобиле BMW находились туристы из Азербайджана (они недавно приехали из Баку на какую-то вечеринку, сняли квартиру на несколько недель и планировали хорошо отдохнуть). Абсолютно все под действием алкоголя, как пассажиры так и водитель. Драгер показал 0,82 промилле у водителя иномарки", — сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook

    Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора, но предварительно, ДТП спровоцировал водитель автомобиля ВАЗ.

    Медики "скорой" оказали помощь водителям на месте (имеют небольшие ушибы), в больницу никто не попал.

    facebook.com/KyivOperativ
    ДТП в Киеве, утро 3 ноября

    Ранее под Киевом столкнулись маршрутки, один из водителей сбежал.

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