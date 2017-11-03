В Киеве ВАЗ протаранил BMW с туристами из Азербайджана

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. ДТП произошло рано утром в пятницу на перекрестке улиц Лобановского и Головка в Киеве, пострадали оба водители.

"Водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW и протаранил водительскую сторону. На момент аварии в автомобиле BMW находились туристы из Азербайджана (они недавно приехали из Баку на какую-то вечеринку, сняли квартиру на несколько недель и планировали хорошо отдохнуть). Абсолютно все под действием алкоголя, как пассажиры так и водитель. Драгер показал 0,82 промилле у водителя иномарки", — сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook

Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора, но предварительно, ДТП спровоцировал водитель автомобиля ВАЗ.

Медики "скорой" оказали помощь водителям на месте (имеют небольшие ушибы), в больницу никто не попал.

facebook.com/KyivOperativ ДТП в Киеве, утро 3 ноября

Ранее под Киевом столкнулись маршрутки, один из водителей сбежал.