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    Киев

    Нардепы хотят присвоить скверу возле посольства РФ в Киеве имя Окуевой

    (обновлено: )5905
    Нардепы обратились к Виталию Кличко с предложением присвоить скверу в Соломенском районе столицы, который расположен возле посольства Российской Федерации, имя погибшей Амины Окуевой.
    Амина Окуева. Архивное фото
    facebook.com/c14news

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Группа депутатов Верховной Рады обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с предложением назвать сквер возле посольства РФ именем погибшей Амины Окуевой, сообщил в среду депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

    "Игорь Мосийчук вместе с коллегами — народными депутатами Андреем Лозовым, Дмитрием Линько, Евгением Дейдеем, Антоном Геращенко обратились к киевскому мэру Виталию Кличко с предложением присвоить скверу в Соломенском районе столицы, который расположен возле посольства Российской Федерации на пересечении улиц Сурикова и Богдановской и Воздухофлотского проспекта, имя погибшей Амины Окуевой", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Он также прикрепил фотографию депутатского общения к мэру.

    Игорь Мосийчук в facebook
    Депутатское обращение

    Ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером чеченский доброволец Адам Осмаев был ранен, а его супруга Амина Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

    Смотрите также: Осмаев сообщил детали покушения, в результате которого погибла Окуева

    В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

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