Нардепы хотят присвоить скверу возле посольства РФ в Киеве имя Окуевой

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Группа депутатов Верховной Рады обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с предложением назвать сквер возле посольства РФ именем погибшей Амины Окуевой, сообщил в среду депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

"Игорь Мосийчук вместе с коллегами — народными депутатами Андреем Лозовым, Дмитрием Линько, Евгением Дейдеем, Антоном Геращенко обратились к киевскому мэру Виталию Кличко с предложением присвоить скверу в Соломенском районе столицы, который расположен возле посольства Российской Федерации на пересечении улиц Сурикова и Богдановской и Воздухофлотского проспекта, имя погибшей Амины Окуевой", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения

Он также прикрепил фотографию депутатского общения к мэру.

Игорь Мосийчук в facebook Депутатское обращение

Ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером чеченский доброволец Адам Осмаев был ранен, а его супруга Амина Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

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В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.