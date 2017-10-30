Стало известно, когда пройдет суд о возвращении "Киевэнерго" столице

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Главный прокурор Киева Роман Говда сообщил, что Хозяйственный суд Киева продолжит в мае 2018 года рассмотрение иска о возвращении в коммунальную собственность столицы стратегически важных для жизнедеятельности города предприятий "Киевэнерго", "Киевгаз" и "Киевводоканал".

"Перерыв в судебном рассмотрении объявлен до мая. Ответчиками по этому делу проходят две компании с Кипра… Поскольку они не имеют в Украине представительств, суд отправил им вызовы на официальные адреса на Кипр. Сейчас мы переводим на английский язык наши иски к ним и другие документы и отправляем. После этого через полгода они будут считаться надлежащим образом проинформированными и независимо от того, явятся ли они в суд, начнется рассмотрение дела по существу", — сказал Говда в понедельник в интервью агентству "Укринформ".

Главный прокурор столицы отметил, что после начала рассмотрения иска слушания будут продолжаться не более трех месяцев, после чего будет принято решение.

Ранее Хозяйственный суд Киева по иску прокуратуры начал рассмотрение иска о возвращении предприятий в городскую собственность. По версии прокуратуры, в 2006 году контрольные пакеты акций ОАО "Киевгаз" и ОАО "АК "Киеводоканал" (61% и 67% соответственно), а также 12,73% акций ОАО "АЭК "Киевэнерго" по заниженной стоимости были переданы в собственность "Компании Киевэнергохолдинг". Это предприятие создавалось как единый комплекс по поставке энергоресурсов, воды и водоотвода в столице. Позже, в 2007 году без согласования наблюдательного совета и общего собрания 12,73% акций "Киевэнерго" были переданы в пользу других частных структур. В настоящее время они находятся в собственности ООО "ДТЭК Энерго" украинского олигарха Рината Ахметова. Следствие считает, что таким образом территориальная община потеряла любые права на указанные акции "Киевэнерго", возможность контроля над ними и получения дивидендов.