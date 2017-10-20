"Киевэнерго" объяснил, что мешает началу отопительного сезона в столице

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Повсеместному началу отопительного сезона в Киеве мешает неурегулированная цена на газ, заявляет ПАО "Киевэнерго".

"Из-за неурегулированной цены на газ начало отопительного сезона во многих социальных учреждениях Киева откладывается. Дата начала отопительного сезона во многих столичных учреждениях социальной сферы остается неопределенной", — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что НАК "Нафтогаз Украины" продает ПАО "Киевэнерго" природный газ для бюджетных организаций по цене 7,9 тыс. грн за 1 тыс. м3, а в тарифе на производство теплоэнергии заложено его стоимость как 4,94 тыс. грн за 1 тыс. м3.

"Таким образом, ежедневный фактический ущерб "Киевэнерго" от поставок тепла только социальным объектам столицы составит 1,2 млн грн и будет увеличиваться пропорционально снижению температуры окружающей среды. Всего к концу этого года ущерб может составить 541 млн грн. При этом источник его погашения не предусмотрен ни в городском, ни в государственном бюджетах. Эта ситуация делает непрогнозируемыми качество и бесперебойность обеспечения теплом бюджетных организаций в новом отопительном сезоне", — заявляют в "Киевэнерго".

Энергокомпания неоднократно обращалась в КМУ, НКРЭКУ и профильные министерства для урегулирования проблемы дисбаланса фактической и тарифной стоимости газа. Призвала урегулировать дисбаланс в стоимости газа и КГГА.

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"Однако на сегодня решение относительно источника компенсации разницы в тарифах на газ нет. Проект внесения изменений в действующее Постановление КМУ от 22.03.2017 № 187 "О внесении изменений в положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" уже согласован всеми профильными учреждениями, кроме Минэкономики. После окончательного согласования Министерство энергетики должно представить проект для рассмотрения на заседании КМУ. Документ предусматривает снижение коэффициента 1,6, по которому производители теплоэнергии закупают газ для всех категорий потребителей до уровня 1,2", — говорится в сообщении компании.

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Напомним, в июне текущего года Киевсовет принял решение о прекращении договора с "Киевэнерго" на управление тепловыми сетями города, заключенного 16 лет назад. Действующий договор действителен до 31 декабря 2017 года, однако будет продлен до апреля 2018 года с целью прохождения отопительного сезона.

Напомним, отопительный сезон в Украине официально стартовал 15 октября.