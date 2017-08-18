ФГУ продал 25% акций компании "Киевэнерго"

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины в пятницу на торгах продал 25% акций энергопоставляющей компании "Киевэнерго" по стартовой цене около 30 миллионов долларов, сообщает УНИАН.

Ранее ФГИ выставил на продажу государственные пакеты акций восьми крупных энергокомпаний, в частности на продажу выставлены ПАО "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумиоблэнерго", "Днепроэнерго", "Днепроблэнерго", "Западэнерго" и "Киевэнерго".

"Фонд государственного имущества Украины на сегодняшних торгах продал 25% акций столичной энергопоставляющей компании "Киевэнерго" по стартовой цене 759,6 миллионов гривен (около 30 миллионов долларов)", — говорится в сообщении. По данным агентства, пакет акций был продан по стартовой цене, поскольку в торгах участвовал только один претендент.

Вместе с тем, интернет-издание "Украинская правда" сообщила, что ФГИ также продал 25% компании "Западенерго" за около 16,3 миллиона долларов. По данным издания, конечная цена за пакет акций был выше на 20% стартовой цены. При этом имя покупателей не сообщается.

Ранее Минэнерго обнародовало новый список госпредприятий, которые подлежат приватизации. В новом списке, который был утвержден правительством, из общего количества 3 тысячи 444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017-2020 годах, сюда в том числе входят предприятия, для приватизации которых требуется внесение изменений в законодательство.

В частности, в список на приватизацию внесены одна из крупнейших энергетических компаний "Центрэнерго", крупнейший производитель турбинного оборудования для энергетики "Турбоатом", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Ощадбанк, ПриватБанк и Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк).