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    Киев

    В Киеве легковой автомобиль влетел в фуру, дорога перекрыта

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    ДТП произошло в ночь на среду на улице Елены Телиги. По данным свидетелей, причиной аварии стало несоблюдение рядности. Водитель легкового автомобиля госпитализирован.
    ДТП с участием фуры и легкового автомобиля в Киеве, 18 октября 2017
    Киев Оперативный/Facebook

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. В результате столкновения грузовой фуры Renault и легкового автомобиля Mitsubishi, которое произошло в ночь на среду в Киеве, пострадал один человек.

    По словам очевидцев, водитель Renault двигался по улице Елены Телиги в сторону станции метро "Дорогожичи", а Mitsubishi — метро "Петровка".

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    "Причиной ДТП стало несоблюдение рядности. Водитель "японца" не знал, что дорога перекрыта. Водителя Mitsubishi в срочном порядке госпитализировали с тяжелыми многочисленными травмами", — сообщается на странице dtv.kiev.ua в Facebook. 

    На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и скорая помощь. 

    dtp.kiev.ua/Facebook, 18 октября 2017

    В то же время на странице "Киев Оперативный" в Facebook говорится, что "Mitsubishi ехал вниз, а грузовик наверх, на одном из участков дороги, водитель Mitsubishi пересек линию временной дорожной разметки и оказался на полосе встречного транспорта".

    Водитель легкового автомобиля самостоятельно выбраться не мог, его доставали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, у него перелом ноги и руки, 

    Дорога перекрыта, временно организован объезд по Ольжича.

    Киев Оперативный/Facebook, 18 октября 2017

    На странице также размещены кадры с места ДТП.

    Ранее в Киеве столкнулись шесть транспортных средств: Audi, "Газель", "Богдан" – маршрутный автобус, Volkswagen, Alfa Romeo и Volkswagen. Пострадали четыре человека, они госпитализированы с многочисленными травмами.

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