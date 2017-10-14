В Киеве убрали оскорбительные надписи в адрес поляков

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Полиция Киева проводит проверку и выясняет обстоятельства акта вандализма над домом с изображением Папы Римского Иоанна Павла II, которое недавно появилось на здании, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции города. Коммунальные службы уже убрали со здания в центре Киева оскорбительные надписи.

В субботу польские СМИ сообщили, что неизвестные в Киеве нанесли свастику и надписи антипольской направленности на фасад здания, где в воскресенье должны открыть барельеф Папы Римского Иоанна Павла II. Пресс-секретарь посольства Польши на Украине Кароль Язовский уточнил, что среди прочих надписей присутствуют такие, как "ЕС не пройдет", "Убрать это", "Польша — собачья кровь", а также изображение свастики.

"Там мурал, действительно есть такое сообщение, что действительно повредили краской неизвестные лица. Сейчас проводится проверка, пока что больше никакой информации нет", — сообщила представитель пресс-службы полиции.

Укринформ В Киеве появились антипольские надписи

По ее словам, проводятся следственные действия, однако информации об открытии уголовного дела пока нет.

В пресс-службе уточнили, что сообщение об акте вандализма поступило в полицию в субботу, краску на мурал нанесли ночью.

Позже в СМИ появились фотографии, на которых видно, что оскорбительные надписи были оставлены внизу на фасаде дома, на котором изображен Иоанн Павел II. Также СМИ пишут, что после фиксации полицией акта вандализма коммунальные службы Печерского района Киева устранили надписи.

Укринформ Дом с изображением Папы Римского Иоанна Павла II

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Муралом называют живопись на архитектурных сооружениях и других зданиях. В Киеве в последние годы стала популярна такая живопись, изображения различной тематики регулярно появляются на домах в разных районах города. Так, недавно на одном из зданий в центре города появилось изображение Иоанна Павла II.

Ранее власти Киева решили переименовать улицу Патриса Лумумбы в улицу Иоанна Павла II. В воскресенье запланирована официальная торжественная церемония открытия улицы.