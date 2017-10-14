"Польша - собачья кровь". В Киеве появились антипольские надписи

РИА Новости Украина Евгений Котенко Большой марш УПА в Киеве: провокация или праздник? Неизвестные в Киеве нанесли свастику и надписи антипольской направленности на фасад здания, где в воскресенье должны открыть барельеф Папы Римского Иоанна Павла II, сообщает агентство РАР.

"Антипольские надписи появились на стене здания с изображением понтифика, вероятно, в ночь с пятницы на субботу", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь посольства Польши на Украине Кароль Язовский уточнил, что среди прочих надписей присутствуют такие, как "ЕС не пройдет", "Убрать это", "Польша — собачья кровь", а также изображение свастики.

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Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций проводят митинг и марш по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.