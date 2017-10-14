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    Общество

    "Польша - собачья кровь". В Киеве появились антипольские надписи

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    День защитника Украины. В ожидании провокаций (27)

    (обновлено: )566102
    Пресс-секретарь посольства Польши на Украине Кароль Язовский уточнил, что среди прочих надписей присутствуют такие, как "ЕС не пройдет", "Убрать это", "Польша - собачья кровь", а также изображение свастики.
    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Неизвестные в Киеве нанесли свастику и надписи антипольской направленности на фасад здания, где в воскресенье должны открыть барельеф Папы Римского Иоанна Павла II, сообщает агентство РАР.

    "Антипольские надписи появились на стене здания с изображением понтифика, вероятно, в ночь с пятницы на субботу", — говорится в сообщении.

    Пресс-секретарь посольства Польши на Украине Кароль Язовский уточнил, что среди прочих надписей присутствуют такие, как "ЕС не пройдет", "Убрать это", "Польша — собачья кровь", а также изображение свастики.

    Смотрите также инфографику: Марши УПА и столкновения: 14 октября в фактах

    Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций проводят митинг и марш по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

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