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    Кличко сообщил, когда в Киеве начнут топить в жилых домах

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    Мерзни, красавица. Отопсезон в Украине (139)

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    Городской голова проинформировал, что при среднесуточной температуре воздуха ниже +8, можно начинать отопление жилых домов. Что касается социальных объектов, там отопительный сезон начнется раньше.
    Виталий Кличко проверяет ремонт теплосети в Киеве. Архивное фото
    УНИАН Андрей Скакодуб

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Жилой фонд Киева подключат к отоплению тогда, когда среднесуточная температура снизится до +8 градусов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

    Отопление. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
    Герус: срыв отопительного сезона пока не планируется

    "Если среднесуточная температура воздуха ниже +8, то мы можем начинать отопление жилых домов. Что касается больниц, детсадов и школ, — можем начать подачу тепла, не дожидаясь снижения температуры до указанных показателей. Если есть заявки от учреждений, мы их будем подключать к отоплению", — цитирует градоначальника "Киев".

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    Кличко напомнил, что сеть отопления в Киеве — крупнейшая в Украине и одна из крупнейших в Европе, поэтому чтобы тепло после старта отопительного сезона дошло до каждой квартиры в более 11 000 многоквартирных домов, технологически необходимо около недели.

    "Одних только труб теплоснабжения в столице — почти три тысячи километров. Когда мы запускаем систему отопления в городе, то потребуется около недели, чтобы она заработала на полную мощность. К тому же, все знают, что эта система в запущенном состоянии, ведь годами ничего не ремонтировалось. И сейчас мы перекладываем теплосети, которым 30, а то и 40 лет", — отметил мэр.

    Кличко также напомнил, что по нормам оптимальная температура в квартире во время отопительного сезона — около 18 градусов.

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    Отметим, на днях в Кабмине заявили, что инфраструктура Украины готова к отопительному сезону почти на 100%. В то же время ранее в КГГА заявляли, что некоторые дома в столице рискуют пропустить старт отопительного сезона

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