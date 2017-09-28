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    В Киеве половина домов не готова к отопительному сезону

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    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В Киеве к отопительному сезону не готово 48% домов. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщила пресс-служба ОАО Киевэнерго на своей странице в соцсети Facebook.

    Отмечается, что документально подтверждена готовность к отопительному сезону 52% жилых домов столицы.

    "Остальные не получили акты готовности, свидетельствующие о надлежащем уровне подготовки оборудования теплопунктов и домовых сетей к подаче теплоносителя. Лучшая динамика среди учреждений соцсферы: акты готовности получили 69% лечебных учреждений, 76% детсадов, 73% школ", – говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, Киевэнерго на 96% подготовило сети и оборудование к подаче теплоносителя.

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