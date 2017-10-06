Синоптики рассказали о погоде на выходные

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В субботу, 7 октября, в Украине будет облачная погода с прояснениями, сообщает Гидрометцентр.

В южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях дожди, днем в Одесской области сильный дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с, в южной части порывы

15-20 м / с. Температура ночью 3-8 ° тепла, днем 11-16 °; в южной и восточной части ночью 7-12 °, днем 13-18 °, в Крыму до 22 °.

В Киеве в субботу осадков не предвидится.

Температура ночью 5-7 ° тепла, днем 13-15 °.

meteo.gov.ua Карта погоды на 7 октября

В воскресенье, 8 октября, дожди пройдут во всех исключения областях. Дневная температура воздуха прогреется на западе 12-15°, север и центр — 13-15°, восток и юг — 14-18°. Ночью в воскресенье средняя температура по стране составит от 5 до 9°.

meteo.gov.ua Карта погоды на 8 октября

Отметим, что в последнюю неделю в Украине заметно похолодало после довольно теплого сентября. А на юге Одесской области зацвели яблони.