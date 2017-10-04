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    Киев

    Дороги в центре Киева покрылись пеной с резким запахом

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    Густая пена с химическим запахом днем в среду покрыла перекресток улицы Институтской и Крепостного переулка. Автомоек вблизи указанных улиц нет.
    Пена на киевских улицах, 4 октября 2017
    informator.news

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Дороги в правительственном квартале Киева покрылись неизвестным веществом, пишет Информатор.

    "Густая пена с химическим запахом покрыла перекресток улицы Институтской и Крепостного переулка", — сказано в сообщении.

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    Автомоек, которые могли бы быть источником такого количества пены, в районе указанных улиц нет.

    Пена не смывается, несмотря на значительные осадки и большое количество воды.

    informator.news
    Пена на киевских улицах, 4 октября 2017

    В Киеве в среду прошли дожди.

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