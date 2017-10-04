Дороги в центре Киева покрылись пеной с резким запахом

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Дороги в правительственном квартале Киева покрылись неизвестным веществом, пишет Информатор.

"Густая пена с химическим запахом покрыла перекресток улицы Институтской и Крепостного переулка", — сказано в сообщении.

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Автомоек, которые могли бы быть источником такого количества пены, в районе указанных улиц нет.

Пена не смывается, несмотря на значительные осадки и большое количество воды.

informator.news Пена на киевских улицах, 4 октября 2017

В Киеве в среду прошли дожди.