Дороги в центре Киева покрылись пеной с резким запахом

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Дороги в правительственном квартале Киева покрылись неизвестным веществом, пишет Информатор.
"Густая пена с химическим запахом покрыла перекресток улицы Институтской и Крепостного переулка", — сказано в сообщении.
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Автомоек, которые могли бы быть источником такого количества пены, в районе указанных улиц нет.
Пена не смывается, несмотря на значительные осадки и большое количество воды.
Пена на киевских улицах, 4 октября 2017
В Киеве в среду прошли дожди.