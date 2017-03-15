Разлив опасного вещества произошел в Канаде при ДТП, есть жертвы

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. По меньшей мере один человек погиб, еще 29 ранены в крупной аварии с участием 30 автомобилей, передает телеканал CTV News.

Инцидент произошел в городе Кингстон на юге канадской провинции Онтарио. Один из грузовиков перевозил неопознанный опасный материал, в результате аварии произошел разлив вещества. Отмечается, что это вещество крайне агрессивно и опасно при попадании на кожу, в легкие или глаза.

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В результате ДТП от полученных ран скончался водитель одного из грузовиков. Всего 29 человек обратились в больницу города, среди них 13 прошли процедуру обеззараживания. В больнице создали специальное отделение и объявлен "оранжевый код", означающий "внешнее бедствие".

The Canadian Press Масштабное ДТП в Канаде

Специалисты ограничили место разлива вещества, необходимости в эвакуации нет. Пока неизвестно, сколько времени займет операция по очистке местности.

Начато расследование обстоятельств аварии.