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    Происшествия

    В Харькове шесть детей отравились в аквапарке неизвестным веществом

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    На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что дети с родителями пришли в аквапарк праздновать день рождения и во время купания отравились неизвестным веществом.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Оstro.org

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В аквапарке Харькова неизвестным веществом отравились шестеро детей, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

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    Отмечается, что 10 марта в 19.15 в Слободской отдел полиции поступила информация от дежурного врача о том, что в первую областную детскую клиническую больницу доставили трех детей в возрасте 7, 11 и 15 лет с признаками отравления неизвестным веществом.

    На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что дети с родителями пришли в аквапарк праздновать день рождения и во время купания отравились неизвестным веществом. Трое пострадавших находятся в больнице под наблюдением медиков. Им сделаны все необходимые процедуры.

    Позже за медицинской помощью после купания в аквапарке обратились еще трое детей в возрасте 8,15,12 лет.

    Следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Проверка обстоятельств продолжается.

    Напомним, 3 марта двенадцать детей отравились неизвестным веществом на уроке химии в Волынской области.

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