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    В порту Калифорнии 13 человек пострадали из-за утечки опасного вещества

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    Контейнер, объемом 6 тысяч галлонов (22,7 тысячи литров) находился на пришвартованном в порту танкере. Как сообщил изданию представитель службы береговой охраны порта Давонт Мэрроу, в контейнере находился пропилацетат.
    В порту Калифорнии 13 человек пострадали из-за утечки опасного вещества. Пожарные на месте ЧП
    Brian Fisk/Long Beach Fire Department via AP

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Двенадцать рабочих порта и один пожарный пострадали из-за утечки легковоспламеняющейся жидкости из контейнера в порту Калифорнии, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на местные власти.

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    Инцидент произошел в порту Port of Long Beach в воскресенье утром. Контейнер, объемом 6 тысяч галлонов (22,7 тысячи литров) находился на пришвартованном в порту танкере. Как сообщил изданию представитель службы береговой охраны порта Давонт Мэрроу, в контейнере находился пропилацетат. У пострадавших отмечались проблемы с дыханием.

    По данным издания, с помощью сотрудников порта и крановщиков контейнер с опасной жидкостью удалось убрать с судна. К настоящему моменту неизвестно, сколько вещества попало в воду, местные службы проводят очистку территории.

    Причина утечки пока не установлена.

    Ранее сообщалось, что две двенадцатилетние девочки отравились алкоголем в Славянске Донецкой области.

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