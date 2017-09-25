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    Киев

    Возле киевского ЗАГСа нашли труп

    (обновлено: )25301
    По словам очевидца, тело неизвестного лежит в 50 метрах от автомобиля, а на бампере под багажником видна кровь. На месте работают полицейские. Причины смерти устанавливаются.
    На месте обнаружения трупа в Святошинском районе Киева, 25 сентября 2017
    tsn.ua

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Тело неизвестного нашли возле ЗАГСа по улице Якуба Коласа, 6 в Святошинском районе Киева. Об этом в понедельник сообщает ТСН.ua со ссылкой на очевидца.

    "Тело неизвестного лежит приблизительно в 50 метрах от автомобиля, на бампере которого замечена кровь", — сказано в сообщении. 

    В настоящее время на месте работают полицейские. Причины смерти устанавливаются. 

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    В начале сентября в сгоревшем грузовике в Киеве был обнаружен труп мужчины.

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