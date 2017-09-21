В Черниговской области молния убила курсанта военного училища

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. В Черниговской области погиб курсант 1996 года рождения от удара молнии, сообщает сайт ЧЕline со ссылкой на собственные источники. Трагедия произошла в пгт Гончаровское в воинской части 30-го механизированного батальона.

Погибший был курсантом Львовской высшей академии сухопутных войск Украины.

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Пострадавший был доставлен в Черниговский военный госпиталь по ул. Полуботка, но медики не смогли спасти ему жизнь.

Ранее сообщалось, что во время грозы в Киеве в среду, 20 сентября, в дом певицы Русланы Лыжичко ударила молния.