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    В Черниговской области молния убила курсанта военного училища

    (обновлено: )7411
    Трагедия произошла в пгт Гончаровское в воинской части 30-го механизированного батальона. Погибший был курсантом Львовской высшей академии сухопутных войск Украины.
    Молния. Архивное фото
    facebook.com/konstantin.protsenko

    КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. В Черниговской области погиб курсант 1996 года рождения от удара молнии, сообщает сайт ЧЕline со ссылкой на собственные источники. Трагедия произошла в пгт Гончаровское в воинской части 30-го механизированного батальона.

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    Одесский фотограф показал ночную грозу

    Погибший был курсантом Львовской высшей академии сухопутных войск Украины.

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    Пострадавший был доставлен в Черниговский военный госпиталь по ул. Полуботка, но медики не смогли спасти ему жизнь.

    Ранее сообщалось, что во время грозы в Киеве в среду, 20 сентября, в дом певицы Русланы Лыжичко ударила молния.

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