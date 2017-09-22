КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В пятницу на главном проспекте Днепра ветка сухого дерева упала на 21-летнюю студентку бердянского университета, в результате полученных травм девушка скончалась, сообщает местное издание "Информатор".

По предварительной информации медиков, ветка пробила девушке легкое и сломала позвоночник. Врачи в течение 20 минут пыталась реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось.

"Информатор" В центре Днепра упавшее дерево убило студентку

Инцидент произошел напротив торгового центр, в самом центре Днепра. На место событий приехали знакомые девушки. Они сообщили полицейским, что погибшая не проживала в Днепре. Она была студенткой заочного отделения в бердянском университете. В Днепр она приехала в поисках работы.

Напомним, ранее упавшее дерево разгромило припаркованный на платной парковке в центре Львова автомобиль Mitsubishi Outlander, на котором ездит народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Юринец.