Хроника 24 сентября: взрыв в многоэтажке Харькова, выборы в Германии

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 24 сентября, в многоэтажке Харькова произошел взрыв, в столице горел один из складов, саперы завершили разминирование военного склада под Мариуполем, а из-за массового отравления во Львове пострадали более 50 человек. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Выборы в Германии

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье в Германии. По данным экзитпола партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует. Бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего — 709 вместо 631. При расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты. Формальный окончательный результат выборов будет официально объявлен через 2,5 недели.

Гройсман назвал условие для повышения пенсий уже в октябре

Правительство готово провести необходимые расчеты и повысить пенсии, если Верховная Рада в начале октября проголосует за законопроект по пенсионной реформе. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он подчеркнул, что сейчас пенсии рассчитываются на показателях 2007 года, и это "преступление".

Суд арестовал все имущество экс-министра Захарченко

На все движимое и недвижимое имущество, а также средства в украинских банках бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко наложен арест. Сделано это в результате расследования Генеральной прокуратурой уголовных производств, сообщили в ГПУ. Захарченко, вместе с бывшим главой СБУ Александром Якименко и Виктором Януковичем обвиняют в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений во время Евромайдана.

Саперы завершили разминирование военного склада под Мариуполем

Мероприятия по разминированию склада с боеприпасами и прилегающей к нему территории под Мариуполем завершились, сообщил военный прокурор по вопросам АТО в Донбассе Олег Цицак. В пятницу в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. Основной версией пожара рассматривается поджог сухой травы на поле рядом с военными складами.

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Массовое отравление во Львове: число пострадавших превысило 50 человек

Львовские медики зафиксировали уже 54 человека, отравившихся копченой рыбой, которую они приобрели на рынке во Львове. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко. Причина вспышки кишечной инфекции не установлена, но медики предполагают, что это сальмонеллез. Это самая большая вспышка кишечной инфекции в Львове в этом году.

Взрыв в многоэтажке Харькова

Вечером в воскресенье, 24 сентября, в Харькове в многоэтажном доме по ул. Махночанская, 83 произошел взрыв, сообщила полиция Харьковской области в Facebook. По данным полиции, 23-летний парень подорвал себя гранатой на пожарной лестнице, изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1. Установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО.

Пожар на складе в Киеве

В ночь на 24 сентября в Киеве на улице Вискозной, 17 произошел пожар на территории склада. "Тушение пожара осложнялось большим количеством легковоспламеняющихся материалов (полиматериалы, пенопласт, плинтуса, панели и др), которые находились на территории склада", – рассказывают представители ГСЧС. Информации относительно жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара сейчас выясняются.

Трамп дополнил список стран, гражданам которых ограничен въезд в США

Президент США Дональд Трамп распорядился в воскресенье обновить запрет на въезд в США гражданам ряда стран и добавил в этот список три государства. Запрет на въезд для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада вступает в силу с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены и распространены в том числе на тех, у кого есть доказанная связь с жителями США. Из списка стран убран Судан.

Международный день глухих, отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых. Помимо этого ежегодно 24 сентября отмечается интересный профессиональный праздник — Международный день караванщика.