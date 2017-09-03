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    Киев

    Труп мужчины обнаружен в сгоревшем грузовике в Киеве

    (обновлено: )6
    По информации ГСЧС, в пожарно-спасательную службу Киева поступило сообщение о возгорании автомобиля КАЗ, который был припаркован на территории частной усадьбы. Во время ликвидации пожара "в транспортном средстве было обнаружено тело мужчины".
    Труп мужчины обнаружен в сгоревшем грузовике в Киеве
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В субботу, 2 сентября, в переулке Василя Кука (1-й Буденного) в Киеве сгорел грузовой автомобиль КАЗ, в кабине которого было обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

    "В пожарно-спасательную службу Киева поступило сообщение о возгорании автомобиля КАЗ, который был припаркован на территории частной усадьбы. В 3.16 пожарные потушили пламя. Во время ликвидации пожара в транспортном средстве было обнаружено тело мужчины. Причины выясняются", — говорится в сообщении.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Труп мужчины обнаружен в сгоревшем грузовике в Киеве

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    Ранее вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что число пожаров в Украине летом этого года увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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