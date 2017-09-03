КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В субботу, 2 сентября, в переулке Василя Кука (1-й Буденного) в Киеве сгорел грузовой автомобиль КАЗ, в кабине которого было обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"В пожарно-спасательную службу Киева поступило сообщение о возгорании автомобиля КАЗ, который был припаркован на территории частной усадьбы. В 3.16 пожарные потушили пламя. Во время ликвидации пожара в транспортном средстве было обнаружено тело мужчины. Причины выясняются", — говорится в сообщении.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Труп мужчины обнаружен в сгоревшем грузовике в Киеве

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Ранее вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что число пожаров в Украине летом этого года увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.