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    Киев

    В Киеве девочка выпала с девятого этажа

    (обновлено: )6301
    Травмы оказались несовместимыми с жизнью, врачи не смогли спасти шестилетнего ребенка. Трагедия произошла в Соломенском районе Киева. Открыто уголовное производство.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Шестилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже дома в Соломенском районе Киева, сообщает в пятницу пресс-служба столичной полиции.

    Лето в Киеве
    Sergei SUPINSKY / AFP
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    "Предварительно — ребенок был дома один и выпал из окна. На место прибыла карета "скорой", однако реанимационные мероприятия врачей оказались напрасными. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", — сказано в сообщении.

    По предварительным данным, вечером родители гуляли с девочкой во дворе. Когда стемнело, отец отвел ребенка в квартиру, включил телевизор и оставил одну, а сам вернулся к жене на улицу. Через несколько минут девочка выпала из окна.

    Открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — "несчастный случай".

    Ранее 18-летний студент покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна девятого этажа помещения учебного корпуса одного из местных университетов в Одессе.

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