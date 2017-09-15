В Киеве девочка выпала с девятого этажа

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Шестилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже дома в Соломенском районе Киева, сообщает в пятницу пресс-служба столичной полиции.

"Предварительно — ребенок был дома один и выпал из окна. На место прибыла карета "скорой", однако реанимационные мероприятия врачей оказались напрасными. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, вечером родители гуляли с девочкой во дворе. Когда стемнело, отец отвел ребенка в квартиру, включил телевизор и оставил одну, а сам вернулся к жене на улицу. Через несколько минут девочка выпала из окна.

Открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — "несчастный случай".

Ранее 18-летний студент покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна девятого этажа помещения учебного корпуса одного из местных университетов в Одессе.