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    Происшествия

    В Николаеве школьница выбросилась из окна 14 этажа

    (обновлено: )110
    ЧП произошло вечером в воскресенье, когда мать погибшей вышла в магазин. Дома она оставила предсмертную записку. Что девочка написала, не сообщается.
    На месте падения девочки из окна в Николаеве
    korabelov.info

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Школьница выбросилась из окна 14-го этажа дома по пр. Богоявленскому, 323/2 в Корабельном районе Николаева, прибывшие медики констатировали ее смерть.

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    Трагедия произошла около 20:30 воскресенья.

    По словам матери погибшей, она ненадолго выбежала в магазин, а 14-летняя дочь оставалась в квартире одна, сообщает korabelov.info.

    От полученных при падении травм девочка, на которой было только нижнее белье, скончалась. Дома она оставила предсмертную записку. Проводятся необходимые следственные действия.

    Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Александровском 31-летний житель поселка Бабаи выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже. По данным правоохранителей, мужчина боялся, что 34-летний товарищ хочет его убить.

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