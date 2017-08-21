В Николаеве школьница выбросилась из окна 14 этажа

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Школьница выбросилась из окна 14-го этажа дома по пр. Богоявленскому, 323/2 в Корабельном районе Николаева, прибывшие медики констатировали ее смерть.

Трагедия произошла около 20:30 воскресенья.

По словам матери погибшей, она ненадолго выбежала в магазин, а 14-летняя дочь оставалась в квартире одна, сообщает korabelov.info.

От полученных при падении травм девочка, на которой было только нижнее белье, скончалась. Дома она оставила предсмертную записку. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Александровском 31-летний житель поселка Бабаи выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже. По данным правоохранителей, мужчина боялся, что 34-летний товарищ хочет его убить.