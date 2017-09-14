В Киеве возле лицея подстрелили подростка

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В Киеве полиция задержала молодого человека, который ранил подростка. В Святошинское управление полиции поступило сообщение о ранении лицеиста. С места происшествия правоохранители изъяли гильзу от травматического оружия, которое направили на экспертизу. Полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Пострадавшему оказали первоочередную медицинскую помощь.

Работники полиции выяснили, что неизвестный мужчина внезапно выстрелил в 15-летнего юношу, после чего скрылся.

Все усилия правоохранителей были направлены на розыск нападавшего. Впоследствии установили его личность, а уже на следующий день молодого человека допрашивали следователи. Предполагаемое орудие преступления изъяли и направили на экспертизу.

Правоохранители установили, что 23-летний киевлянин выстрелил в ногу несовершеннолетнего из травматического пистолета, на который есть разрешительные документы. Причины его поступка будут установлены в ходе досудебного расследования.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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