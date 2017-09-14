наверх
14.09.201719:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве возле лицея подстрелили подростка

    (обновлено: )73
    Как сообщается, 23-летний киевлянин выстрелил в ногу несовершеннолетнего из травматического пистолета, на который есть разрешительные документы.
    На месте стрельбы возле лицея Киева
    Пресс-служба Нацполиции Киева

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В Киеве полиция задержала молодого человека, который ранил подростка. В Святошинское управление полиции поступило сообщение о ранении лицеиста. С места происшествия правоохранители изъяли гильзу от травматического оружия, которое направили на экспертизу. Полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Пострадавшему оказали первоочередную медицинскую помощь.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото
    Взрыв авто в центре Киева: работа криминалистов

    Работники полиции выяснили, что неизвестный мужчина внезапно выстрелил в 15-летнего юношу, после чего скрылся.

    Все усилия правоохранителей были направлены на розыск нападавшего. Впоследствии установили его личность, а уже на следующий день молодого человека допрашивали следователи. Предполагаемое орудие преступления изъяли и направили на экспертизу.

    Правоохранители установили, что 23-летний киевлянин выстрелил в ногу несовершеннолетнего из травматического пистолета, на который есть разрешительные документы. Причины его поступка будут установлены в ходе досудебного расследования.

    Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области женщина ножом изуродовала подругу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Портнов. Архивное фото
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны