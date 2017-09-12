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    Мужчина открыл стрельбу в Днепре, три человека пострадали

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    По показаниям очевидцев и потерпевших, мужчина шел по улице, потом достал пистолет и начал стрелять в разные стороны. После стрельбы убежал.
    Стрельба в Днепре
    Пресс-служба Полиции Днепра

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Полиция задержала в Днепре мужчину, который из травматического пистолета ранил троих людей, сообщила во вторник пресс-служба полиции Украины в Днепропетровской области.

    Пресс-служба Полиции Днепра
    Стрельба в Днепре

    "Одиннадцатого сентября днем мужчина из хулиганских побуждений открыл стрельбу возле супермаркета на проспекте Богдана Хмельницкого. По показаниям очевидцев и потерпевших, мужчина шел по улице, потом достал пистолет и начал стрелять в разные стороны. После стрельбы убежал", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.

    По данным ведомства, в результате выстрелов один человек получил ранение в живот, у второго — ранение лица, третий получил лишь ссадину.

    "Нарушителя задержали оперативники Шевченковского отделения полиции. Ранее судимый за кражи 37-летний местный житель своих действий объяснить не может", — отмечается в сообщении.

    Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство".

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области женщина ножом изуродовала подругу.

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