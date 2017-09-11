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    В Харьковской области мужчина открыл стрельбу из ружья, есть раненые

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    Как сообщили в полиции, 37-летний неработающий житель Лозовой выстрелил в 14-летнего подростка, который проходил мимо его дома. Мальчик был доставлен в больницу.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Мужчина выстрелил из пневматического ружья и ранил несовершеннолетнего в Лозовой Харьковской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    Полиция vs добытчики янтаря. На видео попал момент стрельбы. Видео
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    Полиция vs добытчики янтаря. На видео попал момент стрельбы под Ровно

    "При выезде на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что 14-летний мальчик проходил возле дома №32, расположенного на территории 3-го микрорайона г. Лозовая, и неизвестный из окна квартиры на 7-м этаже указанного дома, по неустановленным причинам осуществила выстрел из пневматического оружия в спину потерпевшему. Мальчик был доставлен в больницу. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении.

    Инцидент произошел накануне днем.

    Работниками отдела полиции в совершении указанного уголовного преступления был изобличен неработающий 37-летний житель Лозовой. 

    Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об избрании меры пресечения в злоумышленника.

    Событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений.

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области женщина ножом изуродовала подругу.

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