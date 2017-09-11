В Харьковской области мужчина открыл стрельбу из ружья, есть раненые

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Мужчина выстрелил из пневматического ружья и ранил несовершеннолетнего в Лозовой Харьковской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"При выезде на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что 14-летний мальчик проходил возле дома №32, расположенного на территории 3-го микрорайона г. Лозовая, и неизвестный из окна квартиры на 7-м этаже указанного дома, по неустановленным причинам осуществила выстрел из пневматического оружия в спину потерпевшему. Мальчик был доставлен в больницу. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне днем.

Работниками отдела полиции в совершении указанного уголовного преступления был изобличен неработающий 37-летний житель Лозовой.

Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об избрании меры пресечения в злоумышленника.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений.

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